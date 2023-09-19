«У Юли мама болеет, лежит в больнице»: что происходит с Леной Полено из «Счастливы вместе», которая появилась на публике пьяной

Юлия Захарова снялась всего в нескольких картинах. Ее прославила роль Лены Полено из сериала «Счастливы вместе». Долгое время о ней мало что было известно. Но 19 сентября актриса появилась на похоронах Вячеслава Гришечкина. Все были поражены, так как она была пьяна, едва стояла на ногах и нецензурно выражалась в адрес окружающих. Более того, артистку было сложно узнать из-за опухшего лица.
После того, как ролик с пьяной Захаровой облетел интернет, появилась молва, что теперь понятно, почему актрису не позвали на съемки продолжения ситкома «Счастливы вместе», которое выйдет в ноябре этого года. на кадрах видно, что она похудела и отрастила волосы, но выглядит не лучшим образом. Однако в окружении Юлии пояснили, что с ней происходит. Оказалось, что артистка переживает трудное время.
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«У Юли мама болеет, лежит в больнице. А Славу она очень любила. Они играли в спектакле мужа и жену и просто дружили. Его уход для нее, как и для многих, стал ударом. Вот она и не сдержалась. Да Юлька сама по себе человек такой — многие вещи воспринимает близко к сердцу.
Может и скандал устроить, и на грудь принять. Ну а кто этого не делает? Конечно, в таких состояниях ее надо сразу уводить. А тут она попалась на глаза журналистам», – заявил источник в беседе с KP.RU.
Юлия Захарова. Фото: кадр из шоу «Звезды сошлись», 2020 год
Напомним, что еще в начале этого года Захарова появлялась на публике. Она участвовала в спектакле «Любовнички», где играла с Гришечкиным. А вот личную жизнь артистка скрывает. В 2017 году она рассталась с гражданским супругом Александром Дорониным, с которым была вместе три года. Тогда Юлия признавалась, что расставание прошло тихо и без скандалов.