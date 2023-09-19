«У Юли мама болеет, лежит в больнице»: что происходит с Леной Полено из «Счастливы вместе», которая появилась на публике пьяной

После того, как ролик с пьяной Захаровой облетел интернет, появилась молва, что теперь понятно, почему актрису не позвали на съемки продолжения ситкома «Счастливы вместе», которое выйдет в ноябре этого года. на кадрах видно, что она похудела и отрастила волосы, но выглядит не лучшим образом. Однако в окружении Юлии пояснили, что с ней происходит. Оказалось, что артистка переживает трудное время.

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