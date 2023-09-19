Подольская отметилась на прогулке с подросшими сыновьями Преснякова: младший — в папу, старший — в маму

На этот раз Наталья посвятила целый день наследникам. С ей также были маленькие племянницы. Они посетили торговый центр, а потом гуляли на детской площадке. Певица в спортивном костюме и пуховой жилетке качала их на качелях. Артемий то и дело залезал на возвышенности. Сыновья были одеты в спортивном стиле подстать маме.

«Тема, у меня ладошки потеют, но я держусь», – отметила она.

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