Подольская отметилась на прогулке с подросшими сыновьями Преснякова: младший — в папу, старший — в маму

Наталья Подольская уже давно стала популярной исполнительницей. Она продолжает выпускать песни и давать концерты. Выпускница «Фабрики звезд» счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У них растет восьмилетний Артемий, который учится во втором классе. А также Иван, которому скоро исполнится три года. Звезда часто берет их с собой в путешествия.
На этот раз Наталья посвятила целый день наследникам. С ей также были маленькие племянницы. Они посетили торговый центр, а потом гуляли на детской площадке. Певица в спортивном костюме и пуховой жилетке качала их на качелях. Артемий то и дело залезал на возвышенности. Сыновья были одеты в спортивном стиле подстать маме.
«Тема, у меня ладошки потеют, но я держусь», – отметила она.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья в 41 год. Другие заметили, что мальчики подросли. Многие отметили, что Иван растет копией своего отца, а вот Артемий пошел в маму. «Какая идиллия», «Слишком хорошая картинка», «Уже такие большие», «Ваня становится все более самостоятельным», — стали писать подписчики7