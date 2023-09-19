«У нее самой состояние сердца не идеальное»: Пугачева встревожена здоровьем Николаева, пережившего операцию

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

В окружении певицы рассказали, как она пытается выйти на связь с артистом, попавшим в реанимацию.

Игорь Николаев не только известный певец, но и композитор. Он написал песни для многих артистов. На днях его госпитализировали. Позже ему сделали очередную тяжелую операцию на сердце — коронарное шунтирование. На данный момент артист находится в реанимации под наблюдением врачей в крайне тяжелом состоянии. Пока жена звезды Юлия Проскурякова не рассказывает о случившемся. 

Дружит со звездной семьей Алла Пугачева. Она не раз праздновала с Николаевым Новый год в своем замке. Также они виделись и на другие праздники. Певица находится в Израиле, поэтому даже не может приехать в больницу к другу. Однако в окружении Примадонны отмечают, что она крайне обеспокоена состоянием артиста. По словам близких, певица постоянно интересуется, как себя чувствует Игорь Юрьевич.

«Алла сильно переживает, а у нее самой состояние сердца не идеальное, хотя о необходимости такой серьезной операции, как у Николаева, речи, конечно, не идет», — рассказал источник «МК». 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Алла Пугачева. Фото: соцсети

Более того, якобы Пугачева в день операции писала Николаеву. По всей видимости, она отправила весточку со словами поддержки. Но дело в том, что пока композитору не разрешают пользоваться телефоном, так как он лежит в реанимации.

«Конечно, Алла Борисовна вздохнет с облегчением, когда они начнут переписываться, но пока Игорь на связь выйти не может, и это вполне объяснимое состояние после операции», — заверили люди из окружения звезды. 

Читайте также