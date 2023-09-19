«У нее самой состояние сердца не идеальное»: Пугачева встревожена здоровьем Николаева, пережившего операцию

Дружит со звездной семьей Алла Пугачева. Она не раз праздновала с Николаевым Новый год в своем замке. Также они виделись и на другие праздники. Певица находится в Израиле, поэтому даже не может приехать в больницу к другу. Однако в окружении Примадонны отмечают, что она крайне обеспокоена состоянием артиста. По словам близких, певица постоянно интересуется, как себя чувствует Игорь Юрьевич.

«Алла сильно переживает, а у нее самой состояние сердца не идеальное, хотя о необходимости такой серьезной операции, как у Николаева, речи, конечно, не идет», — рассказал источник «МК».

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