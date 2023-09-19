Уже выше мамы: Рита Агибалова показала заметно повзрослевшего сына от Жени Кузина

Бывшая участницы «Дома-2» Рита Агибалова вместе со вторым мужем Павлом Марсо воспитывает дочку Бэллу и сына от брака с Женей Кузиным Митю. Семейство живет на Кипре, дети пары ходят в местную школу.

У Мити Кузина только что начался новый учебный год, он пошел в восьмой класс. По этому случаю Рита Агибалова разместила совместный снимок с сыном. Мальчик заметно повзрослел, Митя подрос и вытянулся за летние каникулы. Ростом он уже чуть выше мамы. На это обстоятельство обратили внимание все поклонники Риты Агибаловой.

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