«Не пойму, какой национальности мой муж»: Брутян подняла на смех Прилучного, который притащил целую сумку цветов

На этот раз Прилучный пришел домой с цветами, которые поместил в новую сумку. Он сделал хитрое и довольное лицо. Потом актер даже станцевал. Брутян подняла его на смех. Она заявила, что запуталась в его национальности.

«Не пойму, какой национальности мой муж. Судя по внешнему виду — то ли армянин, то ли еврей», — пошутила актриса.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».