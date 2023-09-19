«Не пойму, какой национальности мой муж»: Брутян подняла на смех Прилучного, который притащил целую сумку цветов

Зепюр Брутян строит карьеру актрисы. В 2022 году она сыграла свадьбу с Павлом Прилучным. Примечательно, что актриса смогла покорить его практически за одно свидание. Теперь пара живет в просторном доме. У них растет четырехмесячный сын Микаэль. Звезда сериала «Мажор» окутывает жену заботой и вниманием. На этот раз он устроил ей сюрприз.
На этот раз Прилучный пришел домой с цветами, которые поместил в новую сумку. Он сделал хитрое и довольное лицо. Потом актер даже станцевал. Брутян подняла его на смех. Она заявила, что запуталась в его национальности.
«Не пойму, какой национальности мой муж. Судя по внешнему виду — то ли армянин, то ли еврей», — пошутила актриса.
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Поклонники оценили юмор Зепюр. Многие отметили, что она умеет подстегивать мужа на подвиги. Другие отметили, что Павел так не баловал свою первую жену Агату Муцениеце, которая родила двоих детей: Тимофея и Мию. Она ушла от артиста, когда он дома устроил скандал в нетрезвом состоянии. После этого актриса не торопится заводить новые отношения.