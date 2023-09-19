Милославская публично прошлась по Петрову после его скоропалительной женитьбы на девушке с улицы

Саша Петров и Стася Милославская. Фото: Global Look Press

Бывшая избранница актера Саши Петрова Стася Милославская подколола новобрачного.

Бывшая возлюбленная актера Саши Петрова Стася Милославская, которая из соцсетей вместе с поклонниками артиста узнала о его женитьбе, никак не может прийти в себя от последних событий.

Представляя подписчикам свою юную жену Викторию, Петров сделал акцент на том, что они случайно встретились на улице и что его избранница из полной семьи.

Стася Милославская обсмеяла последнее обстоятельство в своем микроблоге.

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«Вот бы случайно вас встретить на улице», - написал один из поклонников Стаси Милославской в комментариях к ее публикации в соцсети.

Та мгновенно отреагировала, отпустив ироничную фразу, которой публично подколола экс-избранника Сашу Петрова.

«Но только при условии, что вы из полной семьи», - написала Стася Милославская незнакомцу.

Напомним, на днях выяснилось, что избранница Саши Петрова не так просто, как он пытался это представить. Виктория все же метит в актрисы, о чем свидетельствует обнаруженное на просторах Интернета портфолио молодой жены Петрова.

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