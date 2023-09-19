Милославская публично прошлась по Петрову после его скоропалительной женитьбы на девушке с улицы

Бывшая возлюбленная актера Саши Петрова Стася Милославская, которая из соцсетей вместе с поклонниками артиста узнала о его женитьбе, никак не может прийти в себя от последних событий.

Представляя подписчикам свою юную жену Викторию, Петров сделал акцент на том, что они случайно встретились на улице и что его избранница из полной семьи.

Стася Милославская обсмеяла последнее обстоятельство в своем микроблоге.

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