Милославская публично прошлась по Петрову после его скоропалительной женитьбы на девушке с улицы

Бывшая возлюбленная актера Саши Петрова Стася Милославская, которая из соцсетей вместе с поклонниками артиста узнала о его женитьбе, никак не может прийти в себя от последних событий.
Представляя подписчикам свою юную жену Викторию, Петров сделал акцент на том, что они случайно встретились на улице и что его избранница из полной семьи.
Стася Милославская обсмеяла последнее обстоятельство в своем микроблоге.
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«Вот бы случайно вас встретить на улице», - написал один из поклонников Стаси Милославской в комментариях к ее публикации в соцсети.
Та мгновенно отреагировала, отпустив ироничную фразу, которой публично подколола экс-избранника Сашу Петрова.
«Но только при условии, что вы из полной семьи», - написала Стася Милославская незнакомцу.
Напомним, на днях выяснилось, что избранница Саши Петрова не так просто, как он пытался это представить. Виктория все же метит в актрисы, о чем свидетельствует обнаруженное на просторах Интернета портфолио молодой жены Петрова.