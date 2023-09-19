43-летяя Боня в тугих велосипедках козырнула мощными бедрами на Аллее славы в Лос-Анджелесе: легла прямо на асфальт

Пока Боня проходит реабилитацию. Она старается носить солнцезащитные очки. На этот раз телеведущая отправилась на прогулку по Лос-Анджелесу. Она облачилась в тугие велосипедки и футболку оверсайз с курткой. светская львица подчеркнула свои мощные бедра. Виктория разлеглась прямо на асфальте посреди Аллеи славы. Она устроила медитацию, шокировав американцев.

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