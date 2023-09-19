43-летняя Боня в тугих велосипедках козырнула мощными бедрами на Аллее славы в Лос-Анджелесе: легла прямо на асфальт

Виктория Боня уже давно стала известной. Она раньше снималась в шоу «Дом-2». Теперь светская львица живет в Монако. Она растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. Телеведущая посещает красные дорожки и светские рауты. Но в этом году она улетела в США. Там звезда решила сделать пластику лица и уже несколько недель не показывает результат преображения.
Пока Боня проходит реабилитацию. Она старается носить солнцезащитные очки. На этот раз телеведущая отправилась на прогулку по Лос-Анджелесу. Она облачилась в тугие велосипедки и футболку оверсайз с курткой. Светская львица подчеркнула свои мощные бедра. Виктория разлеглась прямо на асфальте посреди Аллеи славы. Она устроила медитацию, шокировав американцев.
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«Я не думала, что здесь такая сильная энергетика! Когда я легла на бульваре, я как будто соединилась с миллионами людей, которые когда либо проходили по этому месту.
Мне захотелось сделать медитацию прямо посреди улицы… я так и сделала, никто не посмотрел осуждающим взглядом, никто ничего не сказал, люди просто проходили мимо и проживали свою жизнь!» – заявила Боня.
А вот поклонники заметили, что прохожие все же на нее смотрели. Многие отметили, что телеведущая странно себя ведет. Другие восхитились ее фигурой. «Я ничего не имею против, но вроде как проходящие люди слегка офигевали», «Такие мощные бедра», «Стала выглядеть по-другому», — стали писать в Сети.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды