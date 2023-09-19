«Ей очень страшно»: стало известно, почему Юлия Проскурякова скрывает правду о состоянии Игоря Николаева

Жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова отказывается комментировать новости о состоянии супруга, который попал в больницу из-за болезни сердца.
Юлия Проскурякова лишь попросила не нагнетать обстановку и не устраивать истерику по поводу самочувствия Игоря Николаева.
В окружении звездной пары рассказали, что молодой жене Игоря Николаева на самом деле очень страшно. Юлия Проскурякова переживает за мужа и за маленькую дочку, которую пытается всеми силами оградить от негативного фона.
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«Дело не в том, что она скрывает информацию или пренебрегает переживаниями публики, вы поймите правильно: ей просто очень страшно. Она — молодая женщина, Игорь для нее — смысл всей жизни, дочка еще маленькая рядом…
Девочке совсем скоро, 8 октября, исполнится восемь лет, она уже умеет читать, у нее есть гаджеты… Ребенок может нечаянно увидеть про отца какую-то перевранную информацию, которая просто напугает ее. Естественно, Юля бы хотела, чтобы информации о состоянии ее мужа и отца было как можно меньше в публичном пространстве», — поделился инсайдер на условиях анонимности.
По материалам MK.RU