«Ей очень страшно»: стало известно, почему Юлия Проскурякова скрывает правду о состоянии Игоря Николаева

«Дело не в том, что она скрывает информацию или пренебрегает переживаниями публики, вы поймите правильно: ей просто очень страшно. Она — молодая женщина, Игорь для нее — смысл всей жизни, дочка еще маленькая рядом…

Девочке совсем скоро, 8 октября, исполнится восемь лет, она уже умеет читать, у нее есть гаджеты… Ребенок может нечаянно увидеть про отца какую-то перевранную информацию, которая просто напугает ее. Естественно, Юля бы хотела, чтобы информации о состоянии ее мужа и отца было как можно меньше в публичном пространстве», — поделился инсайдер на условиях анонимности.