Лиза Арзамасова повалялась в песочке с подросшим сыном на побережье в Туапсе: Лев — копия мамы

На этот раз Лиза решила, что ее наследнику понравится в детском лагере «Орленок». Она поделилась новыми кадрами. Актриса в футболке решила повалятся на песке у моря. Она запечатлелась с подросшим наследником. Лев то сидел на коленках у мамы, то нежился прямо на песочке. Он был в шортиках и полосатом лонгсливе.

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