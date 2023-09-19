Лиза Арзамасова повалялась в песочке с подросшим сыном на побережье в Туапсе: Лев — копия мамы

Лиза Арзамасова уже давно стала известной персоной. Она не перестает сниматься в кино. Порой актриса предстает на публике с мужем Ильей Авербухом. Примечательно, что несмотря на разницу в возрасте, они демонстрируют настоящую идиллию. У пары подрастает сын Лев. На днях артистка устроила ему путешествие. Они приехали в Туапсе.
На этот раз Лиза решила, что ее наследнику понравится в детском лагере «Орленок». Она поделилась новыми кадрами. Актриса в футболке решила повалятся на песке у моря. Она запечатлелась с подросшим наследником. Лев то сидел на коленках у мамы, то нежился прямо на песочке. Он был в шортиках и полосатом лонгсливе.
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«Что-то на морском и летнем», – написала Арзамасова.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что мальчик растет копией матери. «Левушка в восторге!», «Замечательные кадры Лиза», «Какие вы оба счастливые», «Милота», «Настоящий отдых», «Как Лев вырос! Лицо светлое, весь в маму», — стали писать подписчики.