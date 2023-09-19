Нюша в вязаном платье в дырочку блеснула прелестями: обнажила свое декольте, подставив «мячики» солнцу

На этот раз Нюша наслаждается отдыхом на дорогостоящем курорте. Певица поделилась новыми фото. Она в вязаном платье предстала на лежаке. Брюнетка оголила свое нескромное декольте, сверкнув грудью. Артистка подставила прелести солнцу. Она также отказалась от макияжа.

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