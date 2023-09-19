Нюша в вязаном платье в дырочку блеснула прелестями: обнажила свое декольте, подставив «мячики» солнцу

Нюша больше 15 лет выступает на сцене. Она остается одной из самых известных исполнительниц в России. И хоть певица за последние два года погрузилась в семью и стала реже выступать, она старается держать себя в форме. Артистка не так давно похудела. Она стала носить более смелые наряды. А на днях звезда с дочкой и сыном прилетела в Турцию.
На этот раз Нюша наслаждается отдыхом на дорогостоящем курорте. Певица поделилась новыми фото. Она в вязаном платье предстала на лежаке. Брюнетка оголила свое нескромное декольте, сверкнув грудью. Артистка подставила прелести солнцу. Она также отказалась от макияжа.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие восхитились ее фигурой. «Ну просто леди», «Какая хорошенькая», «Грудь выглянула», «Очень смелый наряд», «Не жарко вам?», «Лучше в купальнике загорать», «Ого, какая красотка», «Белый к лицу», — стали писать подписчики.