Татьяна Буланова живет отдельно от молодого мужа: без цветов и подарков, но ее все устраивает

В начале июня 2023 года звезда 90-х Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Избранником певицы оказался 35-летний бизнесмен Валерий Руднев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Мужчина младше своей супруги на 19 лет. Но влюбленным разница в возрасте совершенно не мешает. Татьяна буквально светится от счастья, хотя и не скрывает — определенные сложности в браке все-таки есть.

Не так давно певица обмолвилась, что вынуждена жить отдельно от молодого супруга. Как выяснилось, в этом виновата работа. Татьяна занимается ресторанным бизнесом в Санкт-Петербурге. А у Валерия много дел в Москве и он пока не готов поселиться в родном городе своей жены.

Такое положение дел насторожило поклонников Булановой. В Сети разгорелись нешуточные споры. Поэтому несколько дней спустя Татьяна объяснила: переживать совершенно не о чем. Певица сказала, что созванивается с мужем каждый день и регулярно ездит к нему, а он навещает ее.

Правда, все как-то на бегу. Буланова призналась, что муж приезжает без подарков и цветов. На романтику просто нет времени. Но, судя по всему, певица всем довольна. Она отлично понимает, что при такой загруженности действительно сложно выкроить даже час.

«Никаких цветов или подарков. Знаете, как-то все некогда. Он все с работы на работу, да и я сама часто бываю в поездках. Мы не сидим на месте, все время кто-то куда-то едет. Так что для меня не принципиально совсем, чтобы приезжал с цветами», — объяснила Татьяна.

Источник: woman.ru