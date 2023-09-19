Валя Карнавал натянула тонкую блузку на свои «сочные дыньки» до треска: упругая грудь во всей красе без пуш-ап

На этот раз Валя решила похвастаться новым образом. Она натянула тонкую блузку на свою женственные формы. Декольте трещало под тяжестью пышных форм. Блогерша обнажила упругие полушария груди, которые вздыбились без пуш-ап. Карнавал не стала прикрывать свои прелести, позируя на камеру.

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