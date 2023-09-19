Валя Карнавал натянула тонкую блузку на свои «сочные дыньки» до треска: упругая грудь во всей красе без пуш-ап

Валя Карнавал уже несколько лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных персон в стране среди молодежи. Блогерша старается регулярно давать концерты и появляться в телевизионных шоу. В этом году она рассталась с женихом Сашей Стоуном. После этого артистка похудела и стала чаще выкладывать пикантные фото в Сеть.
На этот раз Валя решила похвастаться новым образом. Она натянула тонкую блузку на свою женственные формы. Декольте трещало под тяжестью пышных форм. Блогерша обнажила упругие полушария груди, которые вздыбились без пуш-ап. Карнавал не стала прикрывать свои прелести, позируя на камеру.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что лишились дара речи. Многие осыпали звезду комплиментами. «Какая милашка», «Ох, какие формы», «Вечно выпячивает дыньки», «Снова свободна, грудь у всех на виду», «Ого, как хороша», «Любой парень твой», «Самый прелестный вид», — стали писать в Сети.