Оказалась под капельницами: Регина Тодоренко едва не умерла от отравления

Регина Тодоренко уже давно стала известной персоной. Она участвовала в украинской «Фабрике звезд», а потом вела шоу «Орел и решка». Примечательно, что артистка регулярно участвует в новых проектах, а также воспитывает двоих детей — Михаила и Мирослава. Часто телеведущая жалуется на усталость. А накануне звезда почувствовала себя плохо.
На этот раз Регина улетела в Калининград. Она оказалась под капельницами. Ей пришлось обратиться к медикам за помощью. Оказалось, что накануне торжества судья шоу «Маска» еще чувствовала себя нормально, а вот после мероприятия, где она съела девять блюд с трюфелем, ей стало крайне плохо. Отметим, что трюфель — самый дорогой и редкий гриб в мире. Его считают деликатесом. Но оказалось, что организм Тодоренко такое блюдо не усваивает.
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«Хотела бы я пошутить: «пили водку, а отравилась винегретом» — но, увы», — с иронией отметила артистка.
Регина Тодоренко с сыновьями. Фото: соцсети звезды
По словам Регины, она едва не умерла. Плохое самочувствие сказалось и на ее отношениях со старшим сыном. Она сорвалась на четырехлетнего мальчика и улетела из Москвы. Телеведущая даже не попрощалась с детьми. Няня прислала ей аудиосообщения. В них дети говорят о том, как сильно скучают по маме. Тодоренко не стала скрывать, что тоже скучает по сыновьям, о чем незамедлительно рассказала в соцсетях.
Отметим, что телеведущая часто оказывается в центре скандальных ситуаций. В 2020 году она резко высказалась о женщинах, которые подвергаются домашнему насилию. После этого Регина потеряла несколько контрактов. Ей пришлось извинится и даже снять фильм о женщинах, которые пережили жестокость.