Оказалась под капельницами: Регина Тодоренко едва не умерла от отравления

На этот раз Регина улетела в Калининград. Она оказалась под капельницами. Ей пришлось обратиться к медикам за помощью. Оказалось, что накануне торжества судья шоу «Маска» еще чувствовала себя нормально, а вот после мероприятия, где она съела девять блюд с трюфелем, ей стало крайне плохо. Отметим, что трюфель — самый дорогой и редкий гриб в мире. Его считают деликатесом. Но оказалось, что организм Тодоренко такое блюдо не усваивает.

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