300 тысяч долларов взяла Меган Маркл у королевской семьи, чтобы покрасоваться на людях

Меган Маркл хоть и порвала с британской королевской семьей и отреклась от соответствующих обязанностей, все-таки посетила традиционные «Игры непобежденных» в Дюссельдорфе.

Ее муж, принц Гарри, традиционно участвует в соревнованиях для бывших военных, он не стал игнорировать это событие и на сей раз.

Его супруга составила ему компанию, хоть и прибыла несколько позже. Меган Маркл заявила, что не могла оторваться от своих детей, ей было жалко их оставлять.