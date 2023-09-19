300 тысяч долларов взяла Меган Маркл у королевской семьи, чтобы покрасоваться на людях

Меган Маркл хоть и порвала с британской королевской семьей и отреклась от соответствующих обязанностей, все-таки посетила традиционные «Игры непобежденных» в Дюссельдорфе.
Ее муж, принц Гарри, традиционно участвует в соревнованиях для бывших военных, он не стал игнорировать это событие и на сей раз.
Его супруга составила ему компанию, хоть и прибыла несколько позже. Меган Маркл заявила, что не могла оторваться от своих детей, ей было жалко их оставлять.
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Как заметили инсайдеры, на сей раз Меган Маркл блистала на мероприятии как никогда. Обычно она старалась выглядеть скромнее, приблизиться к народу. Но в этот раз менее чем за неделю она выгуляла столько нарядов и украшений, что просто диву можно даваться.
Как посчитали эксперты, только на один такой светский день Меган Маркл потратила на наряды и аксессуары около 300 тысяч долларов, переодеваясь по 2–3 раза за день.
Наряд же, в котором она пришла на закрытие игр, обошелся ей в 100 тысяч долларов.
Хейтеры не упустили случая, чтобы поиздеваться над Меган Маркл. Они убеждены, что герцогиня хоть и вышла из состава британской королевской семьи, все равно продолжает жить за ее счет. Ведь именно на сливе информации о ней журналистам, Меган Маркл сейчас живет не просто безбедно, а богато.
Источник: dailymail.co.uk