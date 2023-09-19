Актер Олег Леушин рассказал о покойном Вячеславе Гришечкине: попал на сцену по ошибке

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Печальный повод объединил друзей и коллег Вячеслава Германовича. Память артиста пришел почтить и его коллега Олег Леушин. Он поделился памятной историей из жизни покойного. Оказывается, Гришечкин попал в театр по ошибке: хотел записаться в авиамодельный кружок, но перепутал дверь.

«На этих подмостках все для него начиналось и заканчивается. В 13 лет Слава Гришечкин пошел записываться в авиамодельный кружок и перепутал дверь — записался в театральный. Слава оставил глубокий душевный след в этой жизни. Когда идешь, бывало, ночью по буфету, слышишь смех Гришечкина», — рассказал Леушин.

Кроме того, Олег Николаевич вспомнил, как Вячеслав Германович играл в пьесе «Самоубийца».