Актер Олег Леушин рассказал о покойном Вячеславе Гришечкине: попал на сцену по ошибке

Актер театра и кино Вячеслав Гришечкин умер 15 сентября 2023 года. Ему был всего 61 год. Сегодня, 19 октября, состоялось прощание с артистом. Мероприятие прошло в Театре на Юго-Западе Москвы.
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Печальный повод объединил друзей и коллег Вячеслава Германовича. Память артиста пришел почтить и его коллега Олег Леушин. Он поделился памятной историей из жизни покойного. Оказывается, Гришечкин попал в театр по ошибке: хотел записаться в авиамодельный кружок, но перепутал дверь.
«На этих подмостках все для него начиналось и заканчивается. В 13 лет Слава Гришечкин пошел записываться в авиамодельный кружок и перепутал дверь — записался в театральный. Слава оставил глубокий душевный след в этой жизни. Когда идешь, бывало, ночью по буфету, слышишь смех Гришечкина», — рассказал Леушин.
Кроме того, Олег Николаевич вспомнил, как Вячеслав Германович играл в пьесе «Самоубийца».
«Гришечкин был исполнителем роли Подсекальникова в пьесе «Самоубийца». И по сюжету его герой выскакивает из гроба и говорит: я хочу жить, а еще больше есть. Слава, ну есть же сценарий... Но нет... Ты, конечно, будешь жить в наших сердцах...» — поделился воспоминаниями Олег Леушин.