«Знал, что к нему придут»: Песков — о предчувствии смерти Гришечкиным

19 сентября прошла церемония прощания с заслуженным артистом России Вячеславом Гришечкиным в Театре на Юго-Западе. Он умер 15 сентября в клинике на 62 году жизни.
Популярный актер не смог вынести последствий инфаркта.
Александр Песков. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
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На церемонию прощания со звездой сериала «Солдаты» пришел артист эстрады, юморист Александр Песков, который дружил с Вячеславом Гришечкиным.
Он не смог сдержать слез у гроба безвременно ушедшего приятеля. Песков признался, что его друг предчувствовал свою смерть и даже думал о том, что с ним будут прощаться.
«Слава знал, что к нему придут. А я ему говорил: «Да хватит о смерти...» И вот вы пришли...» — сказал Песков.
Он заметил, что Гришечкин всегда отличался высокой степенью откровенности, чистотой и искренностью души. У него было много творческих планов, которые остались невыполненными.