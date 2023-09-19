«Знал, что к нему придут»: Песков — о предчувствии смерти Гришечкиным

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На церемонию прощания со звездой сериала «Солдаты» пришел артист эстрады, юморист Александр Песков, который дружил с Вячеславом Гришечкиным.

Он не смог сдержать слез у гроба безвременно ушедшего приятеля. Песков признался, что его друг предчувствовал свою смерть и даже думал о том, что с ним будут прощаться.

«Слава знал, что к нему придут. А я ему говорил: «Да хватит о смерти...» И вот вы пришли...» — сказал Песков.

Он заметил, что Гришечкин всегда отличался высокой степенью откровенности, чистотой и искренностью души. У него было много творческих планов, которые остались невыполненными.