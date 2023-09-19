На прощании с Гришечкиным гроб завалили цветами

Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер 15 сентября в больнице, после перенесенного инфаркта.

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Прощание с 61-летним звездой сериала «Солдаты» проходит сегодня, 19 сентября, с 12:00 в Театре на Юго-Западе (проспект Вернадского, 125). Отпевание назначено на 13:00 в храме Архангела Михаила.

Гроб с телом Гришечкина, который установили в театре для прощания, поклонники, друзья и коллеги завалили цветами. Люди не сдерживают слез, провожая в последний путь знаменитого актера.