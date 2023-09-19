«Прижалась к Алле — любит мамочку!»: как сейчас выглядит Лиза Галкина — ей уже 10 лет

Шоумен Максим Галкин* по случаю дня рождения двойняшек Гарри и Лизы поделился свежим фото, на котором юная именинница предстала рядом с мамой Аллой. Елизавета прильнула к своей именитой маме, сама Алла Борисовна нежно прижала дочку, ласково улыбнувшись мужу. Поклонники тут же заметили, что с возрастом Лиза становится похожа на маму.

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