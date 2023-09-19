«Прижалась к Алле — любит мамочку!»: как сейчас выглядит Лиза Галкина — ей уже 10 лет

Шоумен Максим Галкин* по случаю дня рождения двойняшек Гарри и Лизы поделился свежим фото, на котором юная именинница предстала рядом с мамой Аллой. Елизавета прильнула к своей именитой маме, сама Алла Борисовна нежно прижала дочку, ласково улыбнувшись мужу. Поклонники тут же заметили, что с возрастом Лиза становится похожа на маму.
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Алла Пугачева с дочкой Лизой. Фото: личный архив
«Прижалась к Алле — любит мамочку!», «Лиза уже такая большая стала! Принцесса», «Лапочка! Как хорошо... мир детства прекрасен», «Впереди все самое важное! Первые ухажеры, переживания и разочарования», «Алле еще придется метлой женихов от порога гонять! А то каждый захочет попроситься к ней в зятья», «Хорошенькая блондиночка! Светлячок», «Шалунишка, проказница — сразу видно», «Характер, поди, как у Аллы», «Ух и устроит она, когда школу окончит», — пишут фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.