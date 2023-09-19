Ссоры и драки: стало известно о напряженных отношениях в семье Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк несколько лет сражается со страшной болезнью и не выходит на связь с поклонниками. Источником новостей о звезде стала ее старшая дочь Анна. Девушка иногда сообщает об обстановке в семье и теперь снова разоткровенничалась.

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Анна Заворотнюк рассказал, что в семье у нее были сложные отношения с братом Майклом. Он на 4 года ее младше, и часто доходило до рукоприкладства.

«У нас бывали разные истории: и ссоры, и драки, и чего только у нас не было», - рассказала в соцсетях девушка.

Дело в том, что Анна ощущала себя вправе воспитывать брата. Разница в возрасте хоть и не большая, но сестра была старше и читала ему морали. Лишь со временем они примирились, а болезнь мамы и вовсе сблизила двух родственников. Напомним, старшие дети родились у «прекрасной няни» в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Сейчас она замужем за фигуристом Петром Чернышевым, от которого родила дочь.