Пугачева и Галкин* сэкономили на юбилее двойняшек: отмечали во дворе, на стол собирали своими силами

Алла Пугачева и Максим Галкин* 18 сентября отметили юбилей своих двойняшек от суррогатной мамы Лизы и Гарри. Ребятам исполнилось по 10 лет, но мама и папа не стали устраивать пышных торжеств, как это было в России. А обошлись посиделками во дворе да чаепитием в гостиной своего израильского особняка.

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Гарри Галкин жарил с папой мясо на мангале, Лиза с мамой накрывали на стол. В гости к именинникам пришли несколько друзей, так что посидели узким кругом.