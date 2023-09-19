Пугачева и Галкин* сэкономили на юбилее двойняшек: отмечали во дворе, на стол собирали своими силами

Алла Пугачева и Максим Галкин* 18 сентября отметили юбилей своих двойняшек от суррогатной мамы Лизы и Гарри. Ребятам исполнилось по 10 лет, но мама и папа не стали устраивать пышных торжеств, как это было в России. А обошлись посиделками во дворе да чаепитием в гостиной своего израильского особняка.
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Гарри Галкин жарил с папой мясо на мангале, Лиза с мамой накрывали на стол. В гости к именинникам пришли несколько друзей, так что посидели узким кругом.
А вот тортик – это святое, и без главного десерта праздник не обошелся. Именинники задули свечки под песенку Happy Birthday и устроили чаепитие после вкусного ужина. Как заметил сайт kp.ru, Примадонна с мужем сэкономили на празднике детей, поскольку обошлись своими силами – без организаторов, аниматоров и помощников, что ранее за ними не наблюдалось.
* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.