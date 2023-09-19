Оголила плечи, нахлобучила огромный парик, макияж сделала: как Пугачева молодится по осени – цветет и светится

Каждое появление сбежавшей из страны Аллы Пугачевой в публичном пространстве вызывает у людей удивление. В начале лета в Сети обсуждалась якобы неудачная пластика Примадонны, из-за которой в Израиле ее лицо было опухшим, а маленькие щелочки вместо глаз еле открывались.

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А уже через два месяца лицо Примадонны резко изменилось. В Юрмале в августе звезда предстала помолодевшей и еще более похудевшей, подтянутые скулы и распахнутый взгляд – от опухшей артистки тогда не было и следа.