Оголила плечи, нахлобучила огромный парик, макияж сделала: как Пугачева молодится по осени – цветет и светится

Каждое появление сбежавшей из страны Аллы Пугачевой в публичном пространстве вызывает у людей удивление. В начале лета в Сети обсуждалась якобы неудачная пластика Примадонны, из-за которой в Израиле ее лицо было опухшим, а маленькие щелочки вместо глаз еле открывались.
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А уже через два месяца лицо Примадонны резко изменилось. В Юрмале в августе звезда предстала помолодевшей и еще более похудевшей, подтянутые скулы и распахнутый взгляд – от опухшей артистки тогда не было и следа.
Алла Пугачева. Фото: соцсети
На этот раз Примадонна предстала перед людьми онлайн по поводу дня рождения своих двойняшек Лизы и Гарри. И опять с новой внешностью, отчего заставила народ ахнуть. Поскольку теперь пышет свежестью и моложавостью.
«Скинуть возраст» Пугачевой помогла игривая кофточка из прозрачного гипюра, которую она спустила и оголила плечи, а также объемный парик и, конечно же, грамотный макияж. Лучезарно улыбаясь, артистка казалась значительно моложе своих 74 лет, а также производила впечатление абсолютно счастливого человека.