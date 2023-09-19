Известный журналист призвал молиться за угодившего в реанимацию Игоря Николаева: «Рецидив»

Композитор и исполнитель Игорь Николаев угодил в реанимацию 15 сентября, снова напугав друзей и поклонников. Это уже вторая за год госпитализация, и по слухам, повод тот же страшный – инфаркт. Якобы, артист перенес обширный удар.

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Журналист Отар Кушанашвили подтвердил слухи о том, что у Николаева проблемы с сердцем и призвал молиться за него.

«Речь про парня, у которого рецидив болезни. В первый раз певец, успокаивая своих фанатов, говорил: «Со мной все в порядке, я крепок». Небеса, проявите благоволение… Когда Игорь выздоровеет, я буду чувствовать, что сделал все, что мог: силой слова, силой мысли, силой молитвы. Помолитесь за моего друга и вашего любимца», - попросил в своем YouTube - шоу звездный обозреватель.

Отметим, что жена Николаева Юлия Проскурякова не выходит на связь, она пропала. Хотя ранее в подобной ситуации она спешила успокоить поклонников.