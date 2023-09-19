Ирина Шейк в провокационном платье обнажила свою упругую грудь: манкие округлости во всей красе

Новое появление на публике Ирины многих поразило. Она приняла участие в показе весенне-летнего сезона Mowalola. Однако вид модели многих поразил. Модельер и певица нигерийского происхождения Мовалола Огунлеси решила придать изюминку, поэтому Шейк дефилировала с синяком под глазом и разбитым носом. Это был впечатляющий грим.

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А также она красовалась на публике в платье в пол с очень открытой спиной. Модель обнажила свою упругую грудь без лифчика.