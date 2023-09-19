Ирина Шейк в провокационном платье обнажила свою упругую грудь: манкие округлости во всей красе

Ирина Шейк уже давно стала известной на весь мир персоной. Она с юных лет участвует в модных показах и фотосессиях. Российская красавица живет в США. Однако ее модно увидеть на показах именитых модельеров в любой точке мира. На днях она щеголяла в струящемся наряде в Нью-Йорке. А вот накануне звезда произвела фурор в Лондоне.
Новое появление на публике Ирины многих поразило. Она приняла участие в показе весенне-летнего сезона Mowalola. Однако вид модели многих поразил. Модельер и певица нигерийского происхождения Мовалола Огунлеси решила придать изюминку, поэтому Шейк дефилировала с синяком под глазом и разбитым носом. Это был впечатляющий грим.
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А также она красовалась на публике в платье в пол с очень открытой спиной. Модель обнажила свою упругую грудь без лифчика.
Поклонники восхитили тем, как выглядит Ирина в 37 лет. Ее формы впечатлили всех гостей и пользователей Сети. «Вот это русалка», «Какая необычная подача образ», «Все взгляды устремились на грудь», «Самый лучший ракурс сзади», «Такую красоту не спрячешь», «До чего она хороша», «Формы бесподобные», — стали писать подписчики знаменитости.