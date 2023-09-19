Вскрылись нестыковки с внезапной свадьбой Александра Петрова

Актер театра и кино Александр Петров удивил в сентябре внезапной свадьбой с некой Викторией, которую привел в загс после нескольких недель знакомства. Звезда «Текста» заверил фолловеров в Сети, что счастлив и нашел ту самую, единственную и неповторимую.

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Но как только улеглись эмоции публики от неожиданного поступка звезды, начали всплывать странности вокруг новых мужа и жены. Оказалось, что обручальное кольцо Петров носит с марта 2023 года. А на свою Викторию был подписан еще год назад.

И еще вскрылась ложь со стороны Петрова. Он заявил, что его новая возлюбленная непубличный человек и далека от индустрии кино. Однако, девушка отнюдь не чужая - она является выпускницей театрального вуза, сообщает kp.ru.

Экс-возлюбленная Петрова, актриса Стася Милославская пока никак не прокомментировала изменения в личной жизни. С Петровым они были вместе несколько лет, жили под одной крышей и, по мнению фанатов, вот-вот должны были пожениться.