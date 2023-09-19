Нюша в халатике на голое тело засветила свои изящные «персики»: ни капли макияжа и никакого белья

На этот раз Нюша захотела устроить отпуск. Она улетела вместе с детьми в Турцию. Певица наслаждается жаркой погодой. В конце дня она решила выложить пикантное фото. Артистка запечатлелась в одном халате, отказавшись от белья. Она засветила изящные полушария груди. Примечательно, что звезда отказалась от макияжа, продемонстрировав лицо без прикрас.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».