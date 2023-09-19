Нюша в халатике на голое тело засветила свои изящные «персики»: ни капли макияжа и никакого белья

Нюша уже много лет строит карьеру. Она стала популярной исполнительницей. Певица уже больше года живет в Дубае. Там она растит двоих детей: дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Однако в этом году артистка возобновила концерты. Она приложила усилия, чтобы похудеть. Звезда то и дело щеголяет в смелых нарядах на публике.
На этот раз Нюша захотела устроить отпуск. Она улетела вместе с детьми в Турцию. Певица наслаждается жаркой погодой. В конце дня она решила выложить пикантное фото. Артистка запечатлелась в одном халате, отказавшись от белья. Она засветила изящные полушария груди. Примечательно, что звезда отказалась от макияжа, продемонстрировав лицо без прикрас.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит мама двоих детей. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, вот это девушка», «Персики едва прикрыла», «Сочная такая», «Лицо без макияжа совсем другое», «Ого, какое горячее фото», — стали писать в Сети.