«Состояние тяжелое, под присмотром врачей»: что происходит с Александрой Пахмутовой после смерти мужа

На 95-м году ушел из жизни легендарный поэт-песенник Николай Добронравов. Новость пришла из больницы, куда был госпитализирован в реанимацию муж Александры Пахмутовой. Овдовевшая пианистка не находит себе места. Стало известно, что ее самочувствие ухудшилось после случившегося горя.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Пахмутовой 93 года, с мужем они прожили почти 70 лет душа в душу, вместе творили и вошли в историю. Известие о смерти супруга ее подкосило, рассказали близкие к ней люди.
«Состояние у нее сегодня в эмоциональном плане тяжелое, как у любого нормального человека, который потерял мужа. Александра Николаевна плачет практически весь день. Она находится под присмотром врачей, ей дают успокоительное. Сегодня к ней пришло осознание произошедшего», - приводит цитату источника mk.ru.