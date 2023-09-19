«Состояние тяжелое, под присмотром врачей»: что происходит с Александрой Пахмутовой после смерти мужа

На 95-м году ушел из жизни легендарный поэт-песенник Николай Добронравов. Новость пришла из больницы, куда был госпитализирован в реанимацию муж Александры Пахмутовой. Овдовевшая пианистка не находит себе места. Стало известно, что ее самочувствие ухудшилось после случившегося горя.

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Пахмутовой 93 года, с мужем они прожили почти 70 лет душа в душу, вместе творили и вошли в историю. Известие о смерти супруга ее подкосило, рассказали близкие к ней люди.