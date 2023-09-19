«Ушли с Левиком в закат!»: Арзамасова прогулялась с двухлетним сыном Авербуха по пляжу в Туапсе

Лиза Арзамасова уже давно стала известной персоной. Она регулярно снимается в новых проектах. Актриса не раз признавалась, что не любит погружать посторонних людей в личную жизнь. Долгое время она скрывала свои отношения с Ильей Авербухом. Но потом они сыграли свадьбу. У пары уже растет сын Лев, который не так давно отметил свое двухлетие.
Летом Лиза успела не только отдохнуть, но и сняться в продолжении сериала «Папины дочки». На днях она съездила с Авербухом на Байкал, где они очистили побережье от мусора в рамках экологической акции. А потом актриса уже с сыном прилетела в Сочи, а от туда на поезде приехала в Туапсе.
В соцсети Арзамасова поделилась кадрами, на которых гуляет с крохой по пляжу. Лев сидел в коляске и наблюдал за побережьем. Артистка в толстовке и джинсах наслаждалась променадом.
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«Ушли с Левиком в закат!» – заявила звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Лиза прекрасная мама. Она привезла наследника в лагерь «Орленок». В ближайшие дни Льва ждут увлекательные приключения и новые знакомства.