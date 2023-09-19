«Ушли с Левиком в закат!»: Арзамасова прогулялась с двухлетним сыном Авербуха по пляжу в Туапсе

Летом Лиза успела не только отдохнуть, но и сняться в продолжении сериала «Папины дочки». На днях она съездила с Авербухом на Байкал, где они очистили побережье от мусора в рамках экологической акции. А потом актриса уже с сыном прилетела в Сочи, а от туда на поезде приехала в Туапсе.

В соцсети Арзамасова поделилась кадрами, на которых гуляет с крохой по пляжу. Лев сидел в коляске и наблюдал за побережьем. Артистка в толстовке и джинсах наслаждалась променадом.

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