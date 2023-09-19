«Как можно скитаться с детьми?»: Бледанс считает, что Галкин* и Пугачева скоро вернутся

Алла Пугачева и Максим Галкин* отметили второй день рождения детей Гарри и Лизы в эмиграции. Двойняшкам исполнилось уже 10 лет. Уехали звезды полтора года назад как несогласные с происходящим, осели в Израиле. А потом оскандалились не раз, досталось даже простым россиянам.

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Актриса Эвелина Бледанс считает, что уехало семейство ненадолго. И совсем скоро вернется. Ничего негативного по отношению к звездам она не испытывает.

«Думаю, что они наверняка каким-то образом красиво извинятся и вернутся, - высказала предположение Бледанс в беседе с aif.ru. - Ну а как можно скитаться с детьми? Там где-то жить в этом жарком Израиле? Они, вероятно, думали: мы уедем, типа, на чуть-чуть, а в итоге там и остались».

Бледанс поностальгировала, как они общались с мужем Примадонны на шоу «Лучше всех» на Первом канале, и его ей очень не хватает сегодня.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.