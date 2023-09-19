Алексей Чадов предстал с подросшим сыном от Агнии Дитковските на рыбалке: похвастались увесистым уловом

Алексей Чадов много лет снимается в кино. Многие знают его по ролям в таких картинах, как «Жара», «Любовь в большом городе», «Игра на выживание». Несколько лет у актера был тайный роман с Агнией Дитковските. Они даже поженились, а потом у них родился сын Федор. Но в 2015 году пара распалась. Им удалось сохранить дружеские отношения.
Теперь у Чадова отношения с моделью Ляйсан Галимовой. Он крайне редко публикует с ней фото. А вот с наследником актер даже появляется на красных дорожках. Не так давно мальчику исполнилось девять лет. У Федора такие же интересы, как у папы. Он обожает машины. А накануне Алексей с ним съездил на рыбалку. На новом фото они похвастались увесистым уловом.
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Алексей Чадов с сыном. Фото: соцсети звезды
«Первый раз поймал карпа на 7 кг. Толстый такой! Поняли что не съедим, отпустили», – поделился актер.
Поклонники восхитились снимком. Многие поразились тому, как вырос сын Чадова. «Вот это да», «Классный улов», «Как сын быстро растет», «А Федер молодец! Какой у него красивый осетр в руках», — стали писать в Сети.