Алексей Чадов предстал с подросшим сыном от Агнии Дитковските на рыбалке: похвастались увесистым уловом

Теперь у Чадова отношения с моделью Ляйсан Галимовой. Он крайне редко публикует с ней фото. А вот с наследником актер даже появляется на красных дорожках. Не так давно мальчику исполнилось девять лет. У Федора такие же интересы, как у папы. Он обожает машины. А накануне Алексей с ним съездил на рыбалку. На новом фото они похвастались увесистым уловом.

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