Щечки-яблочки, безупречная кожа: как 74-летняя Пугачева выглядит на свежих фото и видео без фотошопа

На этот раз Примадонна накрыла на стол в гостиной. Для малышей был привезен двухъярусный торт. Лиза облачилась в серебристое платье. А вот Гарри был в шортах и футболке. Родители спели для именинников знаменитую песню. Алла Борисовна предпочла надеть белую кружевную блузку оверсайз.

Она сделала укладку с легкими локонами, пышной челкой и объемом, который придала с помощью шиньона. Кадры выложил Максим Галкин*, который не стал пропускать праздник.

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