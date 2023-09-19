Щечки-яблочки, безупречная кожа: как 74-летняя Пугачева выглядит на свежих фото и видео без фотошопа

Алла Пугачева уже давно стала известной персоной. Она много лет выступала на сцене. Певица лишь в прошлом году решила переехать в Израиль. Она поселилась на вилле в Кесарии. Там три эта, где дети артистки Лиза и Гарри могут резвиться. Также двойняшки ходят в одну из лучших местных школ. 18 сентября они там отпраздновали свое 10-летие.
На этот раз Примадонна накрыла на стол в гостиной. Для малышей был привезен двухъярусный торт. Лиза облачилась в серебристое платье. А вот Гарри был в шортах и футболке. Родители спели для именинников знаменитую песню. Алла Борисовна предпочла надеть белую кружевную блузку оверсайз.
Она сделала укладку с легкими локонами, пышной челкой и объемом, который придала с помощью шиньона. Кадры выложил Максим Галкин*, который не стал пропускать праздник.
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Алла Пугачева с дочкой. Фото: соцсети звезды
На этот раз поклонник удивились тому, как свежо и молодо выглядит Пугачева. На фото, где певица позирует в саду с дочкой, у нее идеально гладкая кожа. Многие заподозрили, что снимок был отфотошоплен. Но на видео с праздника певица выглядит точно также. Пользователи Сети признались, что лишились дара речи.
«Какие у Аллы щечки! Как яблочки наливные», «Выглядит шикарно», «Ого, кожа просто безупречная», «Пугачева просто в отличной форме», «Ой, прическа и наряд, как будто сбросила 10 лет», — стали писать в Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.