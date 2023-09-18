«Хочу, чтобы все пахло тобой»: Брутян на прогулке прильнула к подросшему крохе-сыну Прилучного (фото)

Зепюр Брутян уже давно стал известной персоной. Она снимается в кино и играет в театре. Однако в 2022 году актриса сыграла свадьбу с Павлом Прилучным. Первое время они даже играли на одной сцене. Но весной у пары родился сын Микаэль. Теперь артистка находится в декретном отпуске. Она занимается домашними делами и нянчит малыша.
На этот раз Брутян решила отправиться на прогулку. Пока она скрывает лицо наследника. На новом фото актриса прильнула к малыша. Микаэль был в клетчатом кардигане. У него уже отрасли темные волосы. Зепюр вдохнула его запах. Она призналась, что обожает его.
«Хочу, чтобы все пахло тобой», – заявила артистка.
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Зепюр Брутян с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие также попытались разглядеть сына Прилучного. Но его отражение в окне актриса скрыла. Напомним, что у Павла от первого брака есть еще двое детей: сын Тимофей и дочка Мия. После развода с Агатой Муценице он не хотел больше становится папой, но с появление Брутян все изменилось.