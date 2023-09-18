«Хочу, чтобы все пахло тобой»: Брутян на прогулке прильнула к подросшему крохе-сыну Прилучного (фото)

На этот раз Брутян решила отправиться на прогулку. Пока она скрывает лицо наследника. На новом фото актриса прильнула к малыша. Микаэль был в клетчатом кардигане. У него уже отрасли темные волосы. Зепюр вдохнула его запах. Она призналась, что обожает его.

«Хочу, чтобы все пахло тобой», – заявила артистка.

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