Арзамасова отправилась в Туапсе с двухлетним сыном Авербуха: засняла, как малыш Лев болтает и любуется видами в поезде

На этот раз Арзамасова захотела устроить путешествие. Она прилетела в Сочи со своим двухлетним сыном Львом. Актриса засняла, как катала его в коляске. Она рассказала малышу про свою поездку на Байкал. Они оказались в ресторана с таким же названием. А потом Лиза продолжила свое путешествие. Она села с ребенком на поезд до Туапсе. Мальчик сидел у окна, любовался видами и болтал с мамой.

«А сейчас уже едем в Орленок», – похвасталась звезда.

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