Арзамасова отправилась в Туапсе с двухлетним сыном Авербуха: засняла, как малыш Лев болтает и любуется видами в поезде

Лиза Арзамасова уже много лет снимается в кино. После выхода сериала «Папины дочки» она продолжает строить карьеру. Примечательно, что недавно актриса снялась в продолжении ситкома. А вот свободное время она обычно посвящает семье. На днях артистка с мужем Ильей Авербухом посетила Байкал. Они несколько дней наслаждались видами и убирали пляж в рамках экологической акции.
На этот раз Арзамасова захотела устроить путешествие. Она прилетела в Сочи со своим двухлетним сыном Львом. Актриса засняла, как катала его в коляске. Она рассказала малышу про свою поездку на Байкал. Они оказались в ресторана с таким же названием. А потом Лиза продолжила свое путешествие. Она села с ребенком на поезд до Туапсе. Мальчик сидел у окна, любовался видами и болтал с мамой.
«А сейчас уже едем в Орленок», – похвасталась звезда.
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Поклонник восхитились кадрами. Многие отметили, что у Льва приятный голос. Другие поразились тому, как он вырос. «Какой миленький», «Ой, классно», «Все любят детский лагерь», «Как это очаровательно», «Юный путешественник», «Круто! Он такой смышленый», — стали писать подписчики.