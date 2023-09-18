Нюша с подросшими детьми прилетела на отдых в Турцию: сын Саффрон с соской, а дочка — с личной подушкой

На этот раз Нюша решила устроить себе отпуск после большого концерта в Москве. Так как певица живет в Дубае, она захотела отдохнуть в Турции. В соцсети артистка поделилась новым кадром. Она предстала в самолете в спортивном костюме черного цвета и без макияжа. На ее коленках сидел сын, которому уже скоро будет два года. При этом Саффрон был с соской. А Симба разместилась на отдельном кресле.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».