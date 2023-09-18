Нюша с подросшими детьми прилетела на отдых в Турцию: сын Саффрон с соской, а дочка — с личной подушкой

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что предпочла снизить свою творческую активность, когда стала женой Игоря Сивова. Певица вскоре родила дочку Серафиму-Симбу. Также у нее подрастает сын Саффрон. Примечательно, что в этом году артистка захотела вернуться к концертам. Она похудела и стала чаще представать в дерзких нарядах.
На этот раз Нюша решила устроить себе отпуск после большого концерта в Москве. Так как певица живет в Дубае, она захотела отдохнуть в Турции. В соцсети артистка поделилась новым кадром. Она предстала в самолете в спортивном костюме черного цвета и без макияжа. На ее коленках сидел сын, которому уже скоро будет два года. При этом Саффрон был с соской. А Симба разместилась на отдельном кресле.
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Нюша с детьми. Фото: соцсети звезды
«Обожаю наши путешествия. Главное взять с собой маленькую бибику Саффроше и подушку для сна Симбе», – заявила звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что деть подросли. Вскоре Нюша выложила первые кадры с курорта. Она остановилась в дорогом отеле. Дочка и сын певицы сразу отправились плескаться в море. Они плавали на надувном кругу вместе.