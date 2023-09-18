Снова с шиньоном и в старой блузке: 74-летняя Алла Пугачева нарядилась на юбилей двойняшек в Израиле (фото)

Алла Пугачева много лет выступала на сцене. Однако потом она вышла на пенсию и посвятила себя детям. Примадонна растит двойняшек Лизу и Гарри. Они с малых лет окружены вниманием и заботой. Примечательно, что малыши даже учились дома до школы. У них были свои преподаватели и гувернантка. А в 2022 году артистка уехала с семьей в Израиль.
На этот раз двойняшки отметили свой день рождения в новом доме. Максим Галкин* решил пожарить шашлык с сыном. Они установили мангал во дворе. Также подготовилась к вечеру Лиза, которая нарядилась в серебристое платье.
А Примадонна была в любимой кружевной блузке, в которой не раз представала ранее на отдыхе в Юрмале. Она сделала объемную укладку, использовав свой шиньон. Артистка выглядела отдохнувшей и посвежевшей.
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Алла Пугачева с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены кадрами. Многие отметили, что дети очень повзрослели. Им исполнилось по 10 лет. Примадонна продемонстрировала, что и в 74 года можно хорошо выглядеть. К слову, Галкин* обычно регулярно гастролирует, но на этот раз решил сделать паузу. Следующие концерты у него только в октябре.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.