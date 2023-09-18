Снова с шиньоном и в старой блузке: 74-летняя Алла Пугачева нарядилась на юбилей двойняшек в Израиле (фото)

На этот раз двойняшки отметили свой день рождения в новом доме. Максим Галкин* решил пожарить шашлык с сыном. Они установили мангал во дворе. Также подготовилась к вечеру Лиза, которая нарядилась в серебристое платье.

А Примадонна была в любимой кружевной блузке, в которой не раз представала ранее на отдыхе в Юрмале. Она сделала объемную укладку, использовав свой шиньон. Артистка выглядела отдохнувшей и посвежевшей.

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