Снова с шиньоном и в старой блузке: 74-летняя Алла Пугачева нарядилась на юбилей двойняшек в Израиле (фото)

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми. Фото: соцсети звезды

Примадонна устроила для детей праздник в новом доме.

Алла Пугачева много лет выступала на сцене. Однако потом она вышла на пенсию и посвятила себя детям. Примадонна растит двойняшек Лизу и Гарри. Они с малых лет окружены вниманием и заботой. Примечательно, что малыши даже учились дома до школы. У них были свои преподаватели и гувернантка. А в 2022 году артистка уехала с семьей в Израиль. 

На этот раз двойняшки отметили свой день рождения в новом доме. Максим Галкин* решил пожарить шашлык с сыном. Они установили мангал во дворе. Также подготовилась к вечеру Лиза, которая нарядилась в серебристое платье.

А Примадонна была в любимой кружевной блузке, в которой не раз представала ранее на отдыхе в Юрмале. Она сделала объемную укладку, использовав свой шиньон. Артистка выглядела отдохнувшей и посвежевшей. 

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Алла Пугачева с дочкой. Фото: соцсети звезды

Поклонники были восхищены кадрами. Многие отметили, что дети очень повзрослели. Им исполнилось по 10 лет. Примадонна продемонстрировала, что и в 74 года можно хорошо выглядеть. К слову, Галкин* обычно регулярно гастролирует, но на этот раз решил сделать паузу. Следующие концерты у него только в октябре. 

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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