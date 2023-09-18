Брутян засняла, как Прилучный развлекает дочку и сына от первого брака: привел на ферму с козами и овцами

Уже давно Брутян знакома с детьми мужа от первой жены Агаты Муцениеце. Сын Тимофей и дочка Мия приезжают в гости к папе. На этот раз Прилучный захотел провести время с наследниками. Он свозил их на ферму. Там актер вместе с дочкой накормил козочек и овец. При этом он смешил своих наследников, делая вид, что животные поют.

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