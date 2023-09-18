Брутян засняла, как Прилучный развлекает дочку и сына от первого брака: привел на ферму с козами и овцами

Павел Прилучный уже давно стал известным актером. Больше 10 лет он снимается в фильмах и сериалах. Примечательно, что в 2022 году артист женился на Зепюр Брутян. Для многих это стало большой неожиданностью. А вскоре у них родился сын Микаэль. Звезда сериала «Мажор» демонстрирует настоящую идиллию с молодой избранницей.
Уже давно Брутян знакома с детьми мужа от первой жены Агаты Муцениеце. Сын Тимофей и дочка Мия приезжают в гости к папе. На этот раз Прилучный захотел провести время с наследниками. Он свозил их на ферму. Там актер вместе с дочкой накормил козочек и овец. При этом он смешил своих наследников, делая вид, что животные поют.
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Сын Павла скоро перерастет отца. А вот дочка растет копией своей мамы. Поклонники восхитились тем, как быстро они взрослеют. Брутян проводила время вместе с ними. Она нашла общий язык даже с Мией, которая сначала переживала, что Прилучный нашел себе новую жену. А вот Муцениеце в это время уехала на съемки в Сочи.