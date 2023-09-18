Покинули друзей и любимую школу: как изменилась жизнь Лизы и Гарри Галкиных после переезда в Израиль

В 2022 году жизнь двойняшек изменилась. Они еще с февраля стали путешествовать с родителями, а в сентябре окончательно переехали в Израиль. Примечательно, что малышам пришлось сменить школу. Раньше они ходили в Первую московскую гимназию. До этого дети занимались дома и учили не только английский язык, но и французский. Также Лиза и Гарри занимались плаванием, ходили в кружки. Это обходилось Примадонне в сотни тысяч рублей.

А вот после переезда им пришлось сменить школу. Пока сами супруги умалчивают, какое учебное заведение выбрали для них. Но ходили слухи, что образование обходится чете как минимум в 600 тысяч рублей за год на каждого ребенка. Якобы теперь они посещают частную русско-еврейскую школу, которая находится 30 минут от их места проживания.

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