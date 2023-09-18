Покинули друзей и любимую школу: как изменилась жизнь Лизы и Гарри Галкиных после переезда в Израиль

Алла Пугачева вырастила дочку Кристину Орбакайте, которая по ее стопам. А вот до встречи со своим пятым мужем Максимом Галкиным* она заморозила свои яйцеклетки. И в 2013 году суррогатная мать родила для пары двойняшек Лизу и Гарри. У них образовала своя армия поклонников. Малыши стали расти в замке в деревне Грязь. Родители часто длились кадрами, на которых они проявляли свою артистичность и непосредственность.
В 2022 году жизнь двойняшек изменилась. Они еще с февраля стали путешествовать с родителями, а в сентябре окончательно переехали в Израиль. Примечательно, что малышам пришлось сменить школу. Раньше они ходили в Первую московскую гимназию. До этого дети занимались дома и учили не только английский язык, но и французский. Также Лиза и Гарри занимались плаванием, ходили в кружки. Это обходилось Примадонне в сотни тысяч рублей.
А вот после переезда им пришлось сменить школу. Пока сами супруги умалчивают, какое учебное заведение выбрали для них. Но ходили слухи, что образование обходится чете как минимум в 600 тысяч рублей за год на каждого ребенка. Якобы теперь они посещают частную русско-еврейскую школу, которая находится 30 минут от их места проживания.
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Максим Галкин* с детьми. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что позже выяснилось, что малыши поступили в одну из самых дорогих школ Израиля, расположенную к северу от Тель-Авива. Стоимость обучения там для них составляет 3,2 миллиона рублей в год.
Также раньше Пугачева устраивала большие праздники для детей. Лиза читала стихи, а Гарри делал поделки. На день рождениях всегда устраивалась вечеринка со звездными гостями. Они получали дорогие подарки с пеленок.
Борис Моисеев подарил им коляски, обитые мехом шиншиллы, Филипп Киркоров еще на четырехлетие вручил малышам целый чемодан презентов. А на восьмилетие родители организовали праздник в стиле «Звездных войн» для них.
Лиза и Гарри Галкины. Фото: соцсети звезды
Но после переезда у двойняшек сменился круг общения. С прежними друзьями пока они не видятся. Однако скучать им не приходятся. Галкин* возил их в «Диснейленд» в Париже, а также они отдыхали в Юрмале. Более того, теперь Лиза и Гарри живут недалеко от моря, поэтому часто бывают на пляже. Иногда к ним приезжает дочка Кристина Орбакайте Клава.
Алла Пугачева и Максим Галкин* с детьми. Фото: соцсети звезды
А вот 18 сентября они отметили день рождения. Впервые Лиза и Гарри насладились этим праздником в Израиле. В соцсетях юморист поделился трогательными кадрами. Дочка Примадонны нарядилась в серебристое платье. Она прильнула к маме. А вот Гарри сделал модную стрижку. Поклонники отмечают, что он растет копией отца. Двойняшкам исполнилось по 10 лет. Пугачева занимается их воспитанием. А вот Максим* регулярно гастролирует, но до октября взял паузу, чтобы побыть с семьей.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алла Пугачева с дочкой. Фото: соцсети звезды
Максим Галкин* с сыном. Фото: соцсети звезды