Галкин* показал счастливых именинников в Израиле: Лиза в мерцающем платье прильнула к Пугачевой, а Гарри — к папе

Алла Пугачева уже давно не выступает на сцене. Она предпочла посвятить свои зрелые годы семье. Певица растит двойняшек Лизу и Гарри. Минувшим летом пара возила их в Юрмалу. Там они купались в море, ходили в парк и играли с дочкой Кристины Орбакайте Клавдией, которая приезжала в гости. Но к осени они вернулись в Израиль, где живут почти год. 19 сентября дети Примадонны отметили свой юбилей.
Впервые Лиза и Гарри отпраздновали свой день рождения не в России. Максим Галкин* до октября не планирует концерты, поэтому устроил праздник для малышей дома. В соцсети он выложил трогательные кадры. Дочка артиста облачилась в серебристое платье-трапецию. Она прильнула к своей маме. Пугачева в блузке оверсайз с кружевом улыбалась от счастья. Она также сделала укладку с шиньоном.
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Алла Пугачева с дочкой. Фото: соцсети звезды
А вот Гарри надела модную футболку оверсайз с принтом. Он также показал стрижку с челкой. Галкин* обнимал его за плечи. В этот день они захотели пожарить шашлыки. Погода в Израиле располагает для посиделок на природе. Юморист закрыл комментарии к посту, но фанаты все равно обсудили кадры на фан-страничках. Поклонники пришли в восторг от того, как выросли двойняшки.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Максим Галкин* с сыном Гарри. Фото: соцсети звезды