Галкин* показал счастливых именинников в Израиле: Лиза в мерцающем платье прильнула к Пугачевой, а Гарри — к папе

Впервые Лиза и Гарри отпраздновали свой день рождения не в России. Максим Галкин* до октября не планирует концерты, поэтому устроил праздник для малышей дома. В соцсети он выложил трогательные кадры. Дочка артиста облачилась в серебристое платье-трапецию. Она прильнула к своей маме. Пугачева в блузке оверсайз с кружевом улыбалась от счастья. Она также сделала укладку с шиньоном.

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