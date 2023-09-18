«Недаром он замаливает свои грехи»: Зарубина призналась, что после встречи с Малининым у дочки началась депрессия

Много лет назад Малинин впервые за долгое время встретился с Кирой во время одного из ток-шоу, но они не смогли стать ближе. Зарубина в новом интервью призналась, что ее дочка тогда впала в депрессию. Певица не скрывает, что специально устроила встречу, чтобы ее наследница узнала правду.

«После встречи с Малининым она впала в дичайшую депрессию. Конечно. Я туда ездила постоянно. С моим-то здоровьем… С этими перелетами многочасовыми… Но я боролась за свою дочь», – отметила Ольга.

При этом она призналась, что Александр оплатил обучение дочке, как обещал, а также единоразово прислал тысячу долларов.

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