«Недаром он замаливает свои грехи»: Зарубина призналась, что после встречи с Малининым у дочки началась депрессия

Александр Малинин в молодости состоял в браке с Ольгой Зарубиной. У них родилась дочка Кира. Однако певец долго не хотел признавать ее своей. И даже спустя десятки лет не торопится налаживать с ней отношения. Уже больше 30 лет она живет в США.
Много лет назад Малинин впервые за долгое время встретился с Кирой во время одного из ток-шоу, но они не смогли стать ближе. Зарубина в новом интервью призналась, что ее дочка тогда впала в депрессию. Певица не скрывает, что специально устроила встречу, чтобы ее наследница узнала правду.
«После встречи с Малининым она впала в дичайшую депрессию. Конечно. Я туда ездила постоянно. С моим-то здоровьем… С этими перелетами многочасовыми… Но я боролась за свою дочь», – отметила Ольга.
При этом она призналась, что Александр оплатил обучение дочке, как обещал, а также единоразово прислал тысячу долларов.
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Кира Малинина. Фото: соцсети
Примечательно, что Зарубина готова забыть все обиды и помириться с экс-мужем. Она отметила, что ради дочки сделала бы это.
«Во-первых, я человек не злопамятный. И во-вторых, этот шаг примирения сделал бы лучше ситуацию для Саши. Я думаю, что все-таки это лежит на нем грузом, как бы он ни хорохорился, как бы он себя ни вел. Недаром он ходит в церковь постоянно, отмаливает свои грехи. Значит, он все-таки понимает», – высказалась певица.
К слову, также она рассказала, что отчим жестоко обращался с ее мамой. Зарубина отметила, что от него дома все получали. Однако когда она стала знаменитой, он поутих. Дочка Ольги собирается замуж, но не торопится. Артистка отметила, что в Америке все тянут со свадьбой, пишет «МК».
Напомним, что у Малинина идиллия с третьей женой Эммой. Избранница подарила ему двойняшек: сына Фрола и дочь Устинью.