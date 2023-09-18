Каролина Севастьянова в прозрачном платье блеснула своей аппетитной фигурой в белье: манкие округлости во всей красе

На этот раз Каролина улетела отдыхать на Капри. Она насладилась морской прогулкой на яхте. Гимнастка облачилась в прозрачное леопардовое платье. Она захотела понежится на палубе в лучах солнца. Под нарядом спортсменка продемонстрировала округлые формы в ярком нижнем белье. Севастьянова выставила напоказ свои упругие полушария груди.

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