Каролина Севастьянова в прозрачном платье блеснула своей аппетитной фигурой в белье: манкие округлости во всей красе

Каролина Севастьянова долгое время выступала на соревнованиях. Она стала выдающейся художественной гимнасткой. Больше десяти лет назад она завершила карьеру, завоевав золото на Олимпийских играх. Теперь спортсменка все чаще путешествует. Она держит себя в форме и порой предстает в смелых нарядах. Недавно звезда собралась замуж, но это не мешает ей по-прежнему одеваться откровенно.
На этот раз Каролина улетела отдыхать на Капри. Она насладилась морской прогулкой на яхте. Гимнастка облачилась в прозрачное леопардовое платье. Она захотела понежится на палубе в лучах солнца. Под нарядом спортсменка продемонстрировала округлые формы в ярком нижнем белье. Севастьянова выставила напоказ свои упругие полушария груди.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Севастьянова. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего шикарная», «Вот это формы», «Просто конфетка», «Какая кошечка на прогулке», «Фигура впечатляет», «Ой, трусики видно», «До чего кокетливая», — стали писать в Сети.