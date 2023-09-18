Дочка Юдашкина засняла подросшую внучку модельера: у Агаты глаза-блюдца и пухлые щечки

Теперь Марина живет одна в большом особняке в Москве. Ее наследница с семьей еще в начале года переехала в Дубай. Этой весной светская львица решила устроить путешествие. Она посетила уже несколько городов в Греции. А вот Галина нянчится сама с детьми. Ее сыновья ходят в школу. 18 сентября она поделилась умилительным фото с дочкой. Годовалая девочка в платье и розовом кардигане играла с мячиком.

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