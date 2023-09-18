Дочка Юдашкина засняла подросшую внучку модельера: у Агаты глаза-блюдца и пухлые щечки

Валентин Юдашкин был великим российским модельером. Он умер в мае 2023 года. Это стало большой утратой не только для его семьи, но и для миллионов поклонников. Примечательно, что теперь его жена Марина находит отраду в своих внуках. Дочка Галина подарила родителям сыновей Аркадия и Анатолия, а также дочку Агату Ариеллу. В третий раз она стала мамой чуть больше года назад.
Теперь Марина живет одна в большом особняке в Москве. Ее наследница с семьей еще в начале года переехала в Дубай. Этой весной светская львица решила устроить путешествие. Она посетила уже несколько городов в Греции. А вот Галина нянчится сама с детьми. Ее сыновья ходят в школу. 18 сентября она поделилась умилительным фото с дочкой. Годовалая девочка в платье и розовом кардигане играла с мячиком.
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Агата Ариелла. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что у Агаты глаза большие как блюдца. Также у девочки пухлые щечки. Фанаты отметили, что она очень похожа на дедушку.
«Какая сладкая», «Вот это чудо», «Бесподобные бездонные глаза», «Ребенок просто очаровательный», «Такая милашка растет», — стали писать в Сети.