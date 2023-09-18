Как Александра Пахмутова справляется со смертью мужа: сейчас у нее только одно желание

Поэт Николай Добронравов умер в минувшую субботу, 16 сентября. Мужчине было 94 года. Он не дожил до своего юбилея буквально пару месяцев.

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Его 93-летняя супруга, композитор Александра Пахмутова стойко перенесла печальные новости. Она предполагала, что такое может случиться.

Александра Николаевна отказывается от приглашений на телевидение. И не желает отвечать на звонки. На связи только ее помощник. С его слов, сейчас у вдовы поэта только одно желание: достойно проводить любимого мужа.

«Надо проводить Коленьку достойно!» – сказала Александра Николаевна.

Николая Николаевича планируют похоронить на Новодевичьем кладбище. О дате и времени печального мероприятия пока неизвестно.

Источник: mk.ru