Савельева в мини-бикини поплескалась с бассейне с сыном Сафонова: стал большим, волосы пшеничные как у мамы

Саша Савельева уже давно стала известной персоной. Она в свое время была участницей группы «Фабрика». Но потом певица стала мамой. Она растит сына Леона со своим мужем Кириллом Сафоновым. Каждый год артистка ездит в Израиль, где живут родные ее супруга. Она скрывает лицо наследника, но часто хвастается его достижениями.
На этот раз Савельева поделилась новыми фото. Она решила показать, как плескалась в бассейне в белом бикини. Певица учила плавать своего четырехлетнего сына. Мальчик пока плескается только в надувных нарукавниках. Он стал еще больше, а его волосы стали пшеничного цвета как у мамы. Саша с нежностью прильнула к наследнику.
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Саша Савельева с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Савельева. Многие отметили, что в 39 лет находится в идеальной форме.
«Красотулька», «Какой большой стал», «Леон такой прелестный», «Вот это фигурка», «Бесподобная», «Как же фигура хороша», «Вот это ножки!», «Просто слов нет, как мило», — стали писать в Сети.
Саша Савельева. Фото: соцсети звезды