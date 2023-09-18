Савельева в мини-бикини поплескалась с бассейне с сыном Сафонова: стал большим, волосы пшеничные как у мамы

На этот раз Савельева поделилась новыми фото. Она решила показать, как плескалась в бассейне в белом бикини. Певица учила плавать своего четырехлетнего сына. Мальчик пока плескается только в надувных нарукавниках. Он стал еще больше, а его волосы стали пшеничного цвета как у мамы. Саша с нежностью прильнула к наследнику.

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