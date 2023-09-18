Юлия Ефременкова вывезла сыновей-близнецов из Москвы и покрестила: первые кадры таинства

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова наконец-то смогла покрестить своих сыновей-близнецов.
Таинство состоялось в одном из храмов Краснодара. Юлия Ефременкова специально вывезла наследников из Москвы на юг России, чтобы на крещении могли присутствовать все ее родственники, которые живут под Краснодаром.
«Едет мой папа, мои тети, сестра. Я рада, что все они будут рядом со мной в такой волнительный день. У меня с самого утра шикарное настроение. Мы очень долго этого ждали. Была куча препятствий и преград, но если человек действительно чего-то желает от всего сердца, то все складывается для него наилучшим образом», — рассказала Юлия Ефременкова в день крестин поклонникам.
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Напомним, крестины сыновей-близнецов Кристиана и Даниэля стали долгожданным событием для Юлии Ефременковой. Она планировала мероприятие несколько месяцев назад, когда мальчики были совсем крохами, но все время возникали обстоятельства, которые препятствовали проведению таинства.
И только сейчас, в канун первого дня рождения близнецов, удалось приобщить их к православной вере. 22 сентября детям Юлии Ефременковой исполнится по году.