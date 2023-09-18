Юлия Ефременкова вывезла сыновей-близнецов из Москвы и покрестила: первые кадры таинства

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, крестины сыновей-близнецов Кристиана и Даниэля стали долгожданным событием для Юлии Ефременковой. Она планировала мероприятие несколько месяцев назад, когда мальчики были совсем крохами, но все время возникали обстоятельства, которые препятствовали проведению таинства.

И только сейчас, в канун первого дня рождения близнецов, удалось приобщить их к православной вере. 22 сентября детям Юлии Ефременковой исполнится по году.