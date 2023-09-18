Возлюбленная Александра Петрова после свадьбы стремительно набирает популярность: за три дня плюс 10 тысяч подписчиков

Александр Петров уже больше 10 лет снимается в кино. Он стал особенно популярным после выхода сериала «Полицейский с Рублевки». Примечательно, что у актера миллионы поклонниц в России. Однако его сердце последние четыре года было занято. Он встречался с коллегой Стасей Милославской. Однако в начале сентября звезда фильмов и сериалов неожиданно женился на девушке, с которой познакомился на улице.
На этот раз Петров решил сам рассказать о своем романе с Викторией Антоновой. По его словам, она далека от шоу-бизнеса и не любит быть публичной. Однако его избранница открыла свою страничку в популярной соцсети. За три дня на нее подписалось 10 тысяч человек. Но пока она не делает новых публикаций.
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Виктория Антонова. Фото: соцсети звезды
Напомним, что еще до Милославской у Петрова также был роман с Ириной Старшенбаум. Они были вместе с 2015 года, а спустя два года у них состоялась помолвка. Но актер так и не отвел ее в ЗАГС. В 2019 году они расстались. По словам Александра, С Викторией у него случилась любовь с первого взгляда. Он уверен, что встретил свою суженую.