Возлюбленная Александра Петрова после свадьбы стремительно набирает популярность: за три дня плюс 10 тысяч подписчиков

На этот раз Петров решил сам рассказать о своем романе с Викторией Антоновой. По его словам, она далека от шоу-бизнеса и не любит быть публичной. Однако его избранница открыла свою страничку в популярной соцсети. За три дня на нее подписалось 10 тысяч человек. Но пока она не делает новых публикаций.

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