Вот это гены: Алсу предстала со своим отцом-бизнесменом, моложавой мамой и старшим братом в ресторане

На этот раз Алсу решила увидеться с родителями. Ее папа Ралиф Сафин является известным бизнесменом и политиком. Она не скрывает, что отец в свое время помог ей стать известной благодаря своим связям. А вот мама певицы Разия является архитектором. На фото артистка предстала в джинсах и белой рубашке.

Примечательно, что мама звезды в черном наряде со стеганой жилеткой восхитила моложавым видом. А Ралиф в кепке и толстовке не скрывает седину. Приехал даже старший брат артистки Марат, который стал бизнесменом, президентом компании MARR Group.

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