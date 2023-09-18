Вот это гены: Алсу предстала со своим отцом-бизнесменом, моложавой мамой и старшим братом в ресторане

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она стала известной исполнительницей в юном возрасте. И до сих пор певица выпускает новые треки и не перестает радовать поклонников своими женственными образами. В 40 лет она регулярно экспериментирует с образами. Примечательно, что артистка любит как яркие луки, так и кэжуал-наряды.
На этот раз Алсу решила увидеться с родителями. Ее папа Ралиф Сафин является известным бизнесменом и политиком. Она не скрывает, что отец в свое время помог ей стать известной благодаря своим связям. А вот мама певицы Разия является архитектором. На фото артистка предстала в джинсах и белой рубашке.
Примечательно, что мама звезды в черном наряде со стеганой жилеткой восхитила моложавым видом. А Ралиф в кепке и толстовке не скрывает седину. Приехал даже старший брат артистки Марат, который стал бизнесменом, президентом компании MARR Group.
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Алсу с родителями и братом. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Но еще больше комплиментов получили ее родные. «Какое же это счастье для мамы с папой побыть рядом со своими взрослыми детьми», — заявила Елена Малышева. «Счастья тебе, Алсу, и твоим родителям», «Какие красивые все», «Ого как изменился папа! В жизни бы не узнала!», «Вот это гены! Вот почему Алсу так молодо выглядит», — стали писать в Сети.