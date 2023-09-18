Кардиган в сине-красную клетку, такой модник: Зепюр Брутян запечатлелась с крохой-сыном от Павла Прилучного

Актриса Зепюр Брутян наслаждается материнством. Все свое время звезда посвящает маленькому сыну от Павла Прилучного Микаэлю.
Своим счастьем Зепюр Брутян часто делится с поклонниками. На этот раз она запечатлелась во время осенней прогулки с сынишкой.
Маленького Микаэля Зепюр Брутян облачила в шерстяной кардиган в модную сине-красную клетку, а шапочку надевать не стала.
Зепюр Брутян нежно прильнула к крохе Микаэлю губами.
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Зепюр Брутян с сыном Микаэлем. Фото: соцсети
Напомним, Зепюр Брутян родила сына Микаэля от Павла Прилучного в конце апреля. Малышу скоро исполнится пять месяцев.