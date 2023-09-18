Близкие покойного Вячеслава Гришечкина винят врачей в его смерти

Окружение ныне покойного актера Вячеслава Гришечкина считает, что в его смерти могут быть виноваты врачи.

Директор актера Максим Миллер заявил, что после похорон Вячеслава Гришечкина намерен обратиться в полицию с заявлением на халатность медиков.

Вячеслав Гришечкин шесть лет назад перенес инфаркт, медики, которые должны были следить за состоянием его здоровья, на самом деле должной помощи не оказывали. Актеру становилось все хуже, в какой-то момент он перестал вставать с постели.

В итоге Вячеслав Гришечкин попал в больницу с сердечным приступом. Подозрительным близкие Гришечкина считают и тот факт, что врачи не пускали к нему в палату близких.

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