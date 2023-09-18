«Я открыт для этого»: отец Меган Маркл хочет помириться с дочерью и увидеть маленьких внуков

78-летний отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас Маркл вновь заговорил о своей именитой дочери.
На этот раз пожилой мужчина отметился в эфире утреннего шоу «Доброе утро, Америка» и признался, что жаждет помириться с дочкой, ее мужем и увидеть маленьких внуков принцем Арчи и принцессой Лилибет. С малышами дедушка еще не знаком.
Но, как считает, Томас Маркл, шансы встретиться с Гарри и Меган у него минимальны. Он уверен, что дочь и зять не захотят с ним разговаривать.
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«Я открыт для этого в любое время, но я не думаю, что это произойдет. Мне кажется, что Гарри закрыт для мирных решений. И думаю, что Меган тоже. Если они оба так считают, то мы вряд ли помиримся», — поделился отец Меган Маркл в эфире популярного утреннего шоу.
Напомним, Меган Маркл поссорилась с отцом в 2018 году, накануне свадьбы с принцем Гарри. Тогда Томас Маркл нанял папарацци и продал СМИ свои снимки, на которых якобы готовился к свадьбе дочери. Правда, на самом торжестве мужчина не появился. Меган Маркл этот поступок отца сочла за желание нажиться за ее счет и счет королевской семьи Великобритании.