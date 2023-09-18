«Я открыт для этого»: отец Меган Маркл хочет помириться с дочерью и увидеть маленьких внуков

78-летний отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас Маркл вновь заговорил о своей именитой дочери.

На этот раз пожилой мужчина отметился в эфире утреннего шоу «Доброе утро, Америка» и признался, что жаждет помириться с дочкой, ее мужем и увидеть маленьких внуков принцем Арчи и принцессой Лилибет. С малышами дедушка еще не знаком.

Но, как считает, Томас Маркл, шансы встретиться с Гарри и Меган у него минимальны. Он уверен, что дочь и зять не захотят с ним разговаривать.

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