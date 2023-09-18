Александр Серов рассказал о необычном хобби: оно помогло ему пережить развод с Еленой Стебеневой

Александр Серов и Елена Стебенева были женаты около 17 лет. Однако сегодня их связывает только общая дочь Мишель. Несмотря на то что развод состоялся еще в 2010 году, музыкант до сих пор обижен на бывшую супругу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Крушение семейной жизни больно ударило по моральному и физическому состоянию артиста. 72-летний мужчина уверен, что именно это печальное событие стало причиной его пошатнувшегося здоровья.

«У меня в душе все время тревога. Она случилась после того, как я разошелся со своей пресловутой женой», — говорит Александр.

По признанию самого музыканта, он так и не решился завести новые серьезные отношения: останавливала боязнь с кем-то сойтись, снова прикипеть к человеку и опять его потерять.

Однако Серов все-таки нашел силы вытащить себя из состояния уныния. Александр увлекся тюнингом автомобилей. И это неожиданное хобби буквально его спасло.

«Когда развелся с женой, я понял, что схожу с ума. Женщины у меня нет. В общем-то, нет близкого друга. Нужно что-то куда-то, потому что музыка достала уже. В этой связи окунулся в другую сферу. Начал возиться с тюнингом: делать всякие штуки на автомобиле», — рассказал о своем увлечении Серов.

Сейчас Александр выглядит прекрасно. Он все еще вспоминает свою бывшую возлюбленную, но видно, что ему уже гораздо лучше. А Елена уже много лет замужем за другим человеком, и, судя по всему, у нее тоже все хорошо.

Источник: шоу с Лерой Кудрявцевой «Секрет на миллион».